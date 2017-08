IFA 2017: Sony Xperia XZ1 Compact

Ad affiancare il modello XZ1 da 5,2 pollici c'è Sony Xperia XZ1 Compact, con il suo schermo da 4,6 pollici (risoluzione 720p). Annunciato all'IFA 2017 di Berlino, lo smartphone strizza l'occhio a coloro che proprio non riescono a prendere confidenza con i grandi dispositivi della nuova generazione. A muovere il comparto hardware il processore Qualcomm Snapdragon 835, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna per lo storage. Arriverà sul mercato a inizio ottobre in quattro colorazioni (Black, White Silver, Horizon Blue, Twilight Pink) e con il sistema operativo Android 8.0 Oreo preinstallato.