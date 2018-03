All’IKEA con la realtà aumentata

Si chiama Place ed è un'applicazione sviluppata da IKEA: già disponibile da qualche tempo per iOS, arriva ora anche su Android, sempre proposta in download gratuito. Basandosi sul principio della realtà aumentata, l'app consente di visualizzare alcuni dei mobili (sedie, divani, tavoli e molto altro) proposti dal catalogo della catena svedese direttamente all'interno del proprio ambiente domestico, sovrapponendone un modello in tre dimensioni alla stanza inquadrata con la fotocamera dello smartphone, così da valutare aspetti come l'ingombro e l'impatto estetico prima di procedere all'acquisto e senza doversi recare in negozio.