IKEA TRÅDFRI: illuminazione smart con un’app

La nuova linea TRÅDFRI di IKEA offre una soluzione economica e funzionale per integrare un sistema di illuminazione smart nella propria casa: è composta da lampadine e pannelli LED controllabili da remoto tramite un'applicazione mobile per smartphone e tablet (disponibile su Android e iOS). Tra le feature presenti la regolazione dell'intensità e della tonalità della luce emessa, la creazione di profili personalizzati da attivare nei vari momenti della giornata, l'attivazione automatica in base all'orario (ad esempio al mattino per svegliarsi) e molto altro ancora. I prodotti della gamma sono compatibili con la tecnologia ZigBee Light Link.