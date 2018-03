Il primo spot del Kindle Fire

Ilsta per arrivare. Amazon sta per iniziare la promozione del proprio tablet portando online il primo spot di presentazione: arriva il pacchetto, il polpastrello si appoggia sullo schermo ed il tablet è pronto a funzionare. Amazon ripone grandi speranze nel proprio device e le prevendite stanno andando a gonfie vele. Questa fase si fa pertanto immediatamente decisiva, poiché potrà determinare quali siano le reali potenzialità immediate del tablet sul mercato. Anche, ovviamente, in ottica anti-iPad.