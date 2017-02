Il programma Innovation for Change

Prende il via presso il CERN di Ginevra la seconda edizione del programma Innovation for Change, in cui 50 giovani responsabili di startup di formazione universitaria mettono il loro entusiasmo e la loro preparazione al servizio di progetti legati alle tematiche del cibo e della salute. L'iniziativa è sostenuta dalla Scuola di Alta Formazione al Management di Torino oltre che da partner nazionali e internazionali del calibro di Eni, il Ministero italiano dello Sviluppo Economico, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, l'Associazione Italiana Ulcere Cutanee, Casillo Group, ENEL e Humanitas. Al termine del percorso, nel mese di giugno, i partecipanti avranno la possibilità di presentare le loro idee a una platea di aziende e potenziali investitori.