Insta360 Pro cattura le immagini di Street View

La videocamera Insta360 Pro è la prima a ottenere la certificazione Street View Auto Ready da parte di Google, il che significa che può essere installato sul tetto di qualsiasi veicolo per acquisire immagini a 360 gradi durante il movimento, da elaborare poi attraverso un apposito software e caricare sulla piattaforma online. Sei sensori e altrettante lenti fisheye si occupano di registrare i file. Non è un dispositivo per tutti: il prezzo fissato per il lancio dal produttore cinese è di 3.500 dollari, con la possibilità di scegliere tra due colorazioni della scocca in policarbonato e lega di alluminio: Light Silver e Pure Black.