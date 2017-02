Instagram: arrivano gli album

Fino a dieci fotografie o video in un solo post: gli album arrivano su Instagram. Una funzionalità pensata per semplificare la condivisione di più elementi legati a un evento, ad esempio una festa di compleanno. Una volta effettuato l'upload, i file potranno essere visualizzati all'interno di una galleria. I commenti lasciati dagli altri iscritti alla piattaforma saranno associati all'intero post e non al singolo contenuto. È ovviamente ancora possibile ricorrere agli strumenti di editing come filtri ed effetti, nonché scegliere l'ordine in cui le immagini e le clip saranno presentate all'interno dell'album.