Instagram: in diretta con un amico

In due, in diretta. È questa la nuova caratteristica introdotta da Instagram nella sua applicazione mobile (in fase di rollout per Android e iOS), che permette di effettuare un live in compagnia di un amico. L'utilizzo della feature è molto semplice e, in corsa, è possibile cambiare al volo la persona che accompagna la trasmissione. Al termine si può scegliere se pubblicare il filmato all'interno delle Storie oppure eliminarlo. Una modalità inedita di interazione con i propri follower, che si presta a una moltitudine di usi. Certamente la community della piattaforma non faticherà a trovarne di fantasiosi.