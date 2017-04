Instagram migliora la messaggistica di Direct

Una nuova caratteristica viene introdotta con l'arrivo dell'aggiornamento alla versione 10.16 di Instagram, in fase di rollout per tutti i device con sistema operativo Android e iOS. Si tratta di un miglioramento dedicato a Direct, che ora permette agli utenti di gestire e visualizzare, all'interno di un'unica interfaccia, sia i messaggi permanenti che quelli destinati a scomparire dopo un determinato lasso di tempo. La funzionalità è spiegata e illustrata con l'aiuto di un simpatico filmato che vede protagonisti Carta, Forbice e Sasso alle prese con i biglietti per assistere a un concerto.