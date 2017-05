Intel presenta il microcomputer Compute Card

Con dimensioni di poco maggiori rispetto a quelle di una carta di credito (94,5x55x5 millimetri), Intel Compute Card equipaggia in realtà tutte le componenti di un vero e proprio computer: processore, RAM, storage e moduli per la connettività wireless. Una soluzione progettata per l'integrazione in dispositivi smart di ogni tipo: dai visori alle automobili, dagli elettrodomestici nell'ambito domestico agli apparecchi della Internet of Things. Arriverà sul mercato nel mese di agosto in quattro configurazioni, con CPU Core i5-7Y57, Core m3-7Y30, Pentium N4200 e Celeron N3450.