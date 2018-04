Intel porta i processori Core i9 sui notebook

New entry nel catalogo di processori Intel di ottava generazione basati sull'architettura Coffee Lake: tra questi anche il Core i9-8950HK a sei core (dodici thread, moltiplicatore sbloccato e tecnologia Thermal Velocity Boost) destinato al mercato notebook: si raggiungono i 4,80 GHz in modalità Turbo Boost per brevi periodi, mantenendo sotto controllo la temperatura. Si tratta di una componente destinata in primis agli utenti che utilizzano il computer portatile per il gaming, per l'editing di contenuti video e per le applicazioni di realtà virtuale che richiedono una notevole potenza di calcolo.