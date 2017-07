L’intelligenza di Bixby, anche in inglese

Introdotto con i dispositivi Galaxy S8 e S8+, Bixby è l'assistente virtuale sviluppato da Samsung per i suoi smartphone di fascia alta. Garantisce il pieno supporto ai comandi vocali ed è in grado di fornire all'utente informazioni importanti in modo del tutto automatico, ancor prima che sia lui a chiederle. In questo video è possibile veder riassunte alcune delle principali azioni consentite dalla tecnologia, come la ricerca di prodotti sugli store online, la traduzione in tempo reale dei testi inquadrati con la fotocamera e la creazione di promemoria. Il filmato mette inoltre in luce la capacità di interagire con il sistema in lingua inglese, aggiunta con il rilascio di un aggiornamento software.