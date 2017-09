Internet Festival 2017: il #sentiment della Rete

Il #sentiment della Rete è il tema conduttore della settima edizione dell'Internet Festival di Pisa. Quattro giorni e centinaia di eventi sparsi per tutta la città, per ragionare fra umanesimo e scienza, con decine di ospiti internazionali, e fare il punto sull'evoluzione del Web, i suoi problemi, i suoi scenari, dalle fake news al cyberterrorismo, dall'impresa 4.0 alla tutela dei diritti, fino alle nuove frontiere dell'innovazione che impatteranno sulla cultura e i consumi. Dal 5 all'8 ottobre nella città di Galileo e del CNR, il Festival curato da Fondazione Toscana si propone come momento alto di confronto sui temi privilegiati da Webnews, media partner della manifestazione.