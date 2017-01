iPhone 7 Plus: la modalità Ritratto

La modalità Ritratto equipaggiata su iPhone 7 Plus consente di scattare immagini con un pronunciato effetto bokeh, ottenendo così risultati del tutto simili a quelli offerti dalle attrezzature con ottiche professionali. Merito della seconda fotocamera, anch'essa da 12 megapixel, che a quella principale grandangolare affianca un teleobiettivo. Come mostra questo realizzato da Apple, intitolato "Tocca a me", il melafonino di nuova generazione permette di immortalare primi piani suggestivi, con il volto del soggetto rappresentato in modo nitido e una sfocatura accentuata sullo sfondo.