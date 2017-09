Le caratteristiche di iPhone X

Niente più tasto Home: per sbloccare iPhone X basta uno sguardo, grazie alla tecnologia Face ID. Il melafonino top di gamma offre caratteristiche come un display OLED da 5,8 pollici che copre tutta la parte frontale, il supporto alla ricarica wireless, il processore A11 Bionic di nuova generazione, la possibilità di comunicare con le Animoji, una doppia fotocamera posteriore e funzionalità legate alla realtà aumentata. Due le colorazioni disponibili: argento e grigio siderale. La fase di pre-ordine prenderà il via il 27 ottobre, con la consegna delle prime unità prevista per il 3 novembre. Il prezzo della versione con 64 GB di memoria interna è 1.189 euro, mentre per quella da 256 GB la spesa sale a 1.359 euro.