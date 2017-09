Tutte le innovazioni di iPhone X

Jony Ive definisce il nuovo iPhone X come un oggetto fisico che diventa pura esperienza, un prodotto che rende i confini tra dispositivo e schermo quasi invisibili. Il pulsante Home non c'è più: per sbloccare il telefono basta sfiorare il display e affidarsi alla tecnologia Face ID per il riconoscimento facciale. Apple ha inoltre integrato la modalità Ritratto sia sulla fotocamera anteriore che su quelle posteriori, per offrire un maggiore controllo in fase di scatto. Spazio anche alla realtà aumentata, per sovrapporre la visione di elementi virtuali al mondo che circonda l'utente. Il device sarà in vendita con prezzi a partire da 1.189 euro.