JAXA presenta il drone Int-Ball per la ISS

15 cm di diametro e un aspetto simpatico per Int-Ball. A dispetto del suo look, il drone progettato dall'agenzia giapponese è un vero e proprio concentrato di tecnologia: è equipaggiato con un'unità di controllo a tre assi e dodici ventole che gli permettono di muoversi in modo del tutto autonomo a gravità zero tra i corridoi, le stanze e i laboratori della Stazione Spaziale Internazionale. Integra anche una videocamera con sistema di tracciamento degli oggetti posizionata al centro dei due occhi che gli conferiscono un aspetto quasi umano. È operativo a bordo della ISS dall'inizio di giugno.