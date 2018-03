Just a Line: l’app di Google per disegnare in AR

Un esperimento, un esercizio di stile realizzato per dimostrare quali siano le enormi potenzialità della realtà aumentata: questo è Just a Line, applicazione sviluppata da Google e distribuita in download gratuito su Play Store per gli smartphone con sistema operativo Android. Ciò che consente di fare è già ben spiegato dal nome: permette di disegnare una linea immaginaria nello spazio, tracciandola con precisione in pieno stile AR, per poi farla rivivere registrando un filmato e sovrapponendo così un elemento virtuale al mondo reale che circonda l'utente. Il risultato è puro divertimento.