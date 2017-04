Con Kitty Hawk Flyer tutti potranno volare

Finanziato da Larry Page, co-fondatore di Google, Kitty Hawk Flyer è un mezzo volante approvato dalla Federal Aviation Administration. Questo il primo prototipo in azione, che spinto da un sistema 100% elettrico si muove agilmente su uno specchio d'acqua. Per guidarlo non sarà necessario frequentare alcun corso né ottenere patentini e, stando a quanto dichiarano i suoi progettisti, è del tutto sicuro: i comandi potranno essere appresi da chiunque nel giro di pochi minuti. La versione finale arriverà sul mercato entro la fine del 2017, in vendita esclusivamente negli Stati Uniti ad un prezzo non ancora annunciato.