Kobo Aura H2O, un eBook reader waterproof

Scocca waterproof con tecnologia HZO Protection, del tutto resistente all'acqua, per leggere i libri anche in piscina, al mare o nella vasca da bagno. È quanto offre il nuovo Kobo Aura H2O, che come si può intuire già dal nome non teme in alcun modo il contatto con i liquidi. Integra un display e-ink da 6,8 pollici (265 ppi) con sistema ComfortLight PRO che riduce l'emissione di luce blu per non affaticare gli occhi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Le dimensioni sono 129x172x8,9 mm, mentre il peso si attesta a 210 grammi. Il debutto in Italia è fissato per il 22 maggio, al prezzo di 179,99 euro.