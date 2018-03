La musica di Spotify arriva in Italia

Da oggi è possibile ascoltare in streaming gli oltre 20 milioni di brani messi a disposizione da Spotify anche in Italia. Il servizio debutta finalmente nel nostro paese, proponendo la stessa formula che già gli è valsa il successo all'estero: accesso gratuito con visualizzazione e trasmissione di pubblicità, abbonamento Unlimited da 4,99 euro al mese per eliminare gli spot o sottoscrizione Premium da 9,99 euro al mese con il pieno supporto a smartphone e tablet. Per il lancio nostrano Spotify ha stretto accordi con major discografiche ed etichette indipendenti, rendendo così la musica preferita da gli utenti a portata di click.