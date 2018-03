La versatilità del pulsante smart Flic

Un solo pulsante per ogni azione. È Flic, dispositivo proposto sulla piattaforma di crowd funding Indiegogo con l'obiettivo di raccogliere i fondi necessari per dare il via alla fase di produzione. Un piccolo tasto colorato da posizionare ovunque lo si desideri: sui mobili in casa, sulla scrivania, sul cruscotto dell'automobile e persino sui vestiti. Può essere configurato per effettuare operazioni di qualsiasi tipo, come inoltrare una telefonata, controllare la riproduzione dei contenuti multimediali oppure condividere un messaggio sui social network. Durante il pre-ordine un kit da sei pulsanti costa 99 dollari (circa 80 euro). Ecco il filmato dimostrativo.