Nel LabyrinTEA di FUZETEA con Microsoft HoloLens

Un labirinto di 200 metri quadrati in cui immergersi in un'esperienza interattiva e multisensoriale: è LabyrinTEA, installazione allestita all'Arco della Pace di Milano (fino al 13 marzo 2018) in occasione del lancio della nuova linea di tè freddo FUZETEA. È possibile camminare tra i suoi corridoi indossando il visore HoloLens di Microsoft per la mixed reality, che proietta nel campo visivo ologrammi in tre dimensioni con i quali interagire liberamente. Una tecnologia che trascende i confini e i limiti imposti dalla realtà virtuale e dalla realtà aumentata, permettendo di mantenere in ogni momento il contatto e la percezione dell'ambiente circostante.