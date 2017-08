L’aerodinamica della nuova Nissan LEAF

In attesa della presentazione ufficiale che andrà in scena il 6 settembre, Nissan svela nuovi dettagli sulla nuova LEAF. In questo filmato viene messa in evidenza l'aerodinamica dell'auto elettrica, ispirata a quella degli aerei, studiata in modo da ottimizzare il flusso dell'aria intorno alle linee della carrozzeria e migliorare così l'efficienza riducendo i consumi. Il veicolo sarà dotato della piattaforma ProPilot con funzionalità dedicate alla guida autonoma, di un sistema per il parcheggio automatico e della tecnologia e-Pedal che permetterà al conducente di guidarla agendo su un solo pedale.