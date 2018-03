Leap Motion, un motion controller per PC e Mac

Presentato lo scorso anno come progetto innovativo, Leap Motion ha fatto di nuovo la sua comparsa di recente in occasione dell'evento CES 2013 di Las Vegas, con una commercializzazione prevista a partire dal mese di maggio negli Stati Uniti, al prezzo di 79 dollari. Si tratta di un motion controller innovativo, che permetterà di interagire con PC e Mac semplicemente muovendo le proprie mani di fronte al monitor, con un'avanzata tecnologia per il riconoscimento delle singole dita. Tra le prime applicazioni compatibili Autodesk e Corel Painter, ma anche alcuni giochi come quello ispirato al film d'animazione Ralph Spaccatutto.