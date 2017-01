LEGO Life: un social a mattoncini

Si chiama LEGO Life ed è un social network pensato per i più piccoli, in particolare per i bambini e i ragazzini di età compresa tra 5 e 13 anni. La piattaforma consente di dare libero sfogo alla fantasia, con creazioni di ogni tipo basate sui celebri mattoncini colorati, per poi condividere il risultato finale con il resto della community, all'interno di un ambiente sicuro, protetto e controllato. Per il sistema di commenti sono state realizzate emoticon disegnate ad hoc, ovviamente in pieno stile LEGO. Al lancio l'applicazione è disponibile, su Android e iOS, nei territori di Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Danimarca, Austria, Svizzera e Regno Unito.