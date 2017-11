La mirrorless Leica CL nasce dalla tradizione

La nuova Leica CL è una mirrorless che rende omaggio alle origini della fotografia, concepita come fotocamera in grado di entrare in azione laddove necessario con il minimo ingombro possibile, proprio come immaginato da Oskar Barnack un secolo fa con la realizzazione del primo modello da 35 mm. È dotata di un sensore APS-C da 24 megapixel e integra un sistema autofocus da 49 punti. Non mancano componenti tecnologicamente avanzate come il mirino EyeRes (2,36 milioni di punti di risoluzione) e il modulo WiFi per l'interazione con i dispositivi mobile, il tutto racchiuso all'interno di un corpo macchina dallo stile vintage.