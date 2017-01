Leica M10: innovazione, non rivoluzione

Leica M10 è una fotocamera che affonda le proprie radici nella storia del marchio tedesco, con un design ispirato a quello dei primi modelli della gamma M, ma equipaggiata con un cuore tecnologico. Il sensore è full frame, con una risoluzione pari a 24 megapixel, affiancato dal processore Maestro-II. Presente anche un modulo WiFi dedicato al trasferimento di immagini in modalità wireless e per il controllo remoto. Il prezzo non è accessibile a tutte le tasche: circa 6.500 euro per il solo corpo macchina. Questo un filmato che mostra M10 in azione a Zanzibar, tra le mani esperte del fotografo Maik Scharfscheer.