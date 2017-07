La nuova mirrorless Leica TL2

Sensore da 24 megapixel in formato APS-C, sistema autofocus tre volte più rapido rispetto al modello precedente e processore d'immagine della serie Maestro II. La nuova Leica TL2 offre prestazioni avanzate in un corpo macchina dalle dimensioni compatte e dallo stile elegante (due le colorazioni disponibili, nero e argento), con tutta la versatilità del segmento mirrorless che permette di montare un'ottica differente a seconda della situazione. Sul retro trova posto un display LCD touchscreen da 3,7 pollici e per i filmmaker si segnala la presenza della registrazione video in formato 4K a 30 fps.