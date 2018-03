Lenovo 100e Chromebook: Chrome OS e rugged

Presentato al Mobile World Congress di Barcellona insieme ai convertibili 500e e 300e, il modello 100e Chromebook di Lenovo è un tradizionale notebook con sistema operativo Chrome OS, indirizzato in primis all'impiego in ambito educativo. Il telaio è rinforzato da un bumper che assicura la resistenza agli urti in caso di cadute accidentali, la testiera non teme il contatto con l'acqua e lo schermo (touchscreen, si può usare una qualsiasi penna) può ruotare fino a 180 gradi. Dal punto di vista della scheda tecnica integra un processore Intel Celeron N3350, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna.