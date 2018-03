Lenovo 300e Chromebook: rugged e convertibile

Spazio anche alle soluzioni basate su Chrome OS tra i padiglioni del Mobile World Congress. Tra i modelli annunciati da Lenovo c'è Chromebook 300e, un convertibile con schermo touch da 11,6 pollici (risoluzione 1366x768 pixel), processore MediaTek MT8173C, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. A completare la dotazione sono le porte USB Type-C e USB 3.0, l'uscita video HDMI, i moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.0, un lettore per schede di memoria e il supporto al pennino (non incluso). Il telaio è di tipo rugged, con la presenza di un bumper in gomma sul profilo in grado di attutire eventuali cadute accidentali.