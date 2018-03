Lenovo 500e Chromebook: convertibile con Chrome OS

Presentato al MWC 2018, Lenovo 500e Chromebook è un convertibile con sistema operativo Chrome OS e display touchscreen da 11,6 pollici (risoluzione 1366x768 pixel). La scheda tecnica include un processore Intel Celeron N3450, 4 o 8 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria interna espandibili con schede microSD. Completano la dotazione i moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2, due porte USB Type-C, altrettante USB 3.0 e una batteria da 42 Wh. Per l'interazione con lo schermo è possibile affidarsi a un pennino. A caratterizzare il design è un telaio di tipo rugged con bumper in gomma per attutire l'impatto in caso di cadute o urti accidentali (fino a 75 centimetri).