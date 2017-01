Lenovo Legion Y720, un laptop per il gaming

Presentato al Consumer Electronics Show 2017 di Las Vegas insieme al modello Y520, il nuovo Legion Y720 è un notebook progettato da Lenovo per soddisfare le esigenze dei giocatori. Un laptop dedicato al gaming, basato sul sistema operativo Windows 10. Dal punto di vista del comparto hardware sono presenti un display da 15,6 pollici (Full HD o Ultra HD), processore Intel Core i7 di ultima generazione, scheda video NVIDIA, il supporto alla tecnologia Dolby Atmos, tastiera retroilluminata e la compatibilità con i visori per la realtà virtuale. Sarà in vendita a partire dal mese di aprile, al prezzo di 1.399 dollari nella configurazione base.