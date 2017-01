Lenovo Miix 720: ibrido 2-in-1 con Windows 10

Successore del modello 700 e annunciato in occasione dell'evento CES 2017 di Las Vegas, Lenovo Miix 720 è un dispositivo ibrido 2-in-1, equipaggiato con il sistema operativo Windows 10. Un tablet che, una volta connesso ad una tastiera fisica, può comodamente trasformarsi in un piccolo laptop con schermo Quad HD+ (2880x1920 pixel) da 12 pollici. La dotazione tecnica vede la presenza di processori Intel Kaby Lake, fino a 16 GB di RAM e SSD fino a 1 TB per lo storage. Il dispositivo arriverà in Europa nel mese di aprile, al prezzo di 1.149 euro per la configurazione base. Con 59 euro in più sarà possibile acquistare anche la Active Pen 2 per prendere appunti e disegnare direttamente sul touchscreen.