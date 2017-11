Lenovo presenta il tablet Moto Tab

Sebbene il mercato tablet sia in contrazione, Lenovo ha deciso di presentare un nuovo modello: si chiama Moto Tab e almeno in un primo momento la commercializzazione è un'esclusiva dell'operatore statunitense AT&T. Basato al lancio sul sistema operativo Android 7.1 Nougat, integra un display Full HD da 10,1 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 625, 2 GB di RAM, memoria interna da 32 GB, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali e batteria da 7.000 mAh. Presenti anche due speaker stereo con supporto alla tecnologia Dolby Atmos per un'esperienza multimediale di qualità elevata.