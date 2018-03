Lenovo Yoga 530, un convertibile da 14 pollici

Presentato al Mobile World Congress di Barcellona, Lenovo Yoga 530 è un convertibile con sistema operativo Windows 10 e display da 14 pollici (risoluzione 1920x1080 o 1366x768 pixel). La scheda tecnica vede la presenza di processori Intel Core di ottava generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD con una capienza massima pari a 512 GB e scheda video NVIDIA GeForce MX130. A questo si aggiungono altoparlanti Harman, porte USB Type-C e USB 3.0, un lettore per le schede di memoria e l'uscita video HDMI. Il tutto in soli 17,6 mm di spessore. Il debutto sul mercato è fissato per il giugno 2018, al prezzo di 549,00 euro per la configurazione base.