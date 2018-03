Lenovo Yoga 730, un convertibile di fascia alta

Telaio in alluminio e possibilità di ruotare il display per utilizzare il dispositivo in modalità differenti. Lenovo Yoga 730, presentato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, è un convertibile con schermo da 13 o 15 pollici e specifiche di fascia alta: processori Intel Core di ottava generazione, fino a 16 GB di RAM DDR4 e SSD con capienza fino a 1 TB per lo storage. Sul modello più grande trova posto inoltre una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1050. Non manca nemmeno la possibilità di interagire sul pannello touch con la Active Pen 2 (4.096 livelli di pressione), compatibile con la tecnologia Windows Ink.