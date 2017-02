Lenovo Yoga A12, un ibrido 2-in-1 con Android

La versatilità è la parola d'ordine per Lenovo Yoga A12, nuovo dispositivo ibrido che può fungere sia da tablet con il suo display HD da 12,2 pollici che da piccolo notebook grazie alla presenza di una tastiera touchscreen. Ben curato il design, con un telaio realizzato in alluminio e lega di magnesio, spessore pari a 5,4 millimetri e peso inferiore a 1 Kg. Un prodotto che ricorda da vicino il modello Yoga Book, ma proposto ad un prezzo più contenuto: 299 dollari al lancio. Per quanto riguarda il comparto software, è preinstallato il sistema operativo Android con interfaccia personalizzata Book UI.