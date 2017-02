LG G6: la lista dei desideri

In vista dell'annuncio di LG G6, previsto per il 26 febbraio in occasione del Mobile World Congress 2017 in scena a Barcellona, il produttore sudcoreano ha chiesto quali sono le caratteristiche dello smartphone ideale. La wish list sembra contenere alcune anticipazioni su quelle che saranno le specifiche del telefono: uno schermo grande per favorire il multitasking, dimensioni contenute per non compromettere la portabilità, una scocca in grado di assicurare un'impugnatura solida e la possibilità di interagire con una sola mano, struttura waterproof per resistere all'acqua e affidabilità.