LG G6+: ricarica wireless e 128 GB di storage

L'edizione Plus di LG G6 migliora due aspetti chiave del top di gamma presentato al MWC 2017: aggiunge il supporto alla ricarica della batteria in modalità wireless e offre 128 GB di memoria interna per lo storage. Tutto questo senza dimenticare che, con LG G6+, il produttore ha scelto di abbracciare la tecnologia Quad DAC per il comparto audio, garantendo così una qualità Hi-Fi durante la riproduzione della musica e dei contenuti multimediali. A tal proposito si segnala che, nella confezione, sono inclusi gli auricolari Bang & Olufsen. Tre le colorazioni disponibili: Optical Terra Gold, Optical Marine Blue e Optical Astro Black.