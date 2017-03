Primo spot TV per il nuovo LG G6

30 secondi in compagnia di LG G6, con il primo spot TV dedicato al nuovo smartphone top di gamma del produttore sudcoreano, per mettere in luce caratteristiche come la scocca waterproof (fino a 30 minuti a 1,5 metri di profondità), la gestione delle notifiche, il supporto alla tecnologia Dolby Vision per la riproduzione dei contenuti multimediali e la doppia fotocamera equipaggiata sul retro. Il principale punto di forza è rappresentato dal display, che nonostante l'ampia diagonale da 5,7 pollici può essere utilizzato comodamente anche con una sola mano, grazie a un'ottimizzazione apportata in termini di design.