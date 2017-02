LG G6, la video presentazione

Il display da 5,7 pollici con risoluzione QHD+ (2880x1440 pixel, 564 ppi) è il cuore pulsante di LG G6, nuovo smartphone top di gamma del marchio asiatico, presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Un'ampia diagonale che non compromette però l'esperienza d'uso con una sola mano, grazie a un'ottimizzazione in termini di design. Dal punto di vista del comparto hardware il dispositivo offre un processore Qualcomm Snapdragon 821 affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (espandibile con schede microSD). Sul retro trova posto una doppia fotocamera da 13 megapixel con ottica grandangolare, mentre il sensore frontale per selfie e videochiamate è da 5 megapixel. Completano la dotazione il sistema operativo Android Nougat, un lettore di impronte digitali e la batteria da 3.300 mAh.