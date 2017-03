LG K10 (2017) sotto la lente d’ingrandimento

Uno sguardo da vicino a LG K10 (2017). Lo smartphone offre un display da 5,3 pollici con risoluzione HD e pannello IPS, fotocamera posteriore da 13 megapixel, frontale da 5 megapixel (ottica grandangolare per i selfie), processore octa core Mediatek MT6750 da 1,5 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna (espandibili con microSD) e batteria da 2.800 mAh. Il tutto in dimensioni pari a 148,7x75,3x7,9 mm e con un peso di 144 grammi. Dal punto di vista del design spicca una sottile linea metallica che corre lungo il profilo, mentre il sistema operativo equipaggiato al debutto è Android 7.0 Nougat. Il prezzo fissato per il lancio in Italia è 199,90 euro.

musica: 700P3D - Fallwind