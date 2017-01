LG K10 (2017) in vendita al prezzo di 199,90 euro

Presentato in occasione del Consumer Electronics Show 2017 di Las Vegas, LG K10 (2017) è uno smartphone che in soli 7,9 mm di spessore offre un display da 5,3 pollici con risoluzione HD, connettività 4G-LTE, processore octa core, 2 GB di RAM, fotocamera posteriore da 13 megapixel, sensore frontale da 5 megapixel con ottica grandangolare da 120 gradi per gli amanti dei selfie, memoria interna da 16 GB dedicata allo storage e batteria da 2.800 mAh. Il prezzo di lancio consigliato è 199,90 euro. Due le colorazioni della scocca disponibili: Black e Gold. Il sistema operativo equipaggiato al lancio è Android 7.0 Nougat.