LG Q6 con display Full Vision e Snapdragon 435

Presentata ufficialmente la nuova linea di smartphone Q di casa LG, equipaggiata al lancio con la piattaforma Androd 7.1.1 Nougat. Tre i modelli proposti al debutto: Q6+, Q6 e Q6 alpha. Ad accomunarli specifiche tecniche come il display da 5,5 pollici Full HD+ (2160x1080 pixel, 18:9, 442 ppi) con tecnologia Full Vision, il processore Qualcomm Snapdragon 435, la fotocamera posteriore da 13 megapixel, il sensore frontale da 5 megapixel e la batteria da 3.000 mAh. I device si differenziano invece per quantitativo di memoria interna (64, 32, 16 GB) e RAM (4, 3, 2 GB). Numerose le colorazioni disponibili per la scocca.