LG Q8, la video presentazione dello smartphone

Display secondario always-on, lenti grandangolari per scattare fotografie o selfie e per registrare video con qualità professionale, supporto alla tecnologia Quad-DAC (32-bit) per il comparto audio e scocca in metallo con certificazione IP67 in grado di resistere all'acqua e alla polvere. Sono questi i punti di forza di LG Q8, smartphone con sistema operativo Android 7.0 Nougat e schermo principale da 5,2 pollici, in arrivo in Italia a fine luglio, in vendita in esclusiva su Amazon al prezzo di 599,90 euro. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 820, affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna.