LG V30, le caratteristiche del phablet

Display OLED Full Vision da 6 pollici e processore Snapdragon 835 per uno dei dispositivi più interessanti tra quelli presentati all'IFA 2017 di Berlino: il nuovo LG V30 punta alla fascia alta del segmento phablet, con caratteristiche da top di gamma come il comparto audio Quad DAC Hi-Fi, una doppia fotocamera posteriore e la batteria da 3.300 mAh con supporto alla ricarica wireless. Il tutto racchiuso in una scocca resistente all'acqua (certificazione IP68) e con telaio in alluminio, dallo spessore pari a 7,3 mm, mentre il peso si attesta a 158 grammi. Quattro le colorazioni disponibili al lancio: Aurora Black, Cloud Silver, Moroccan Blue e Lavender Violet.