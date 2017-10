I phablet LG V30 e LG V30+

Il display FullVision da 6 pollici integrato su LG V30 è pensato per offrire una riproduzione dei contenuti multimediali in mobilità senza compromessi. Un phablet di fascia alta, con processore octa core Snapdragon 835, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio per lo storage, che sul retro integra una configurazione dual camera: la fotocamera principale da 16 megapixel con ottica f/1.6 è affiancata da un secondo sensore da 13 megapixel e supporta l'acquisizione in modalità HDR. A questo si aggiungono gli altoparlanti con tecnologia B&O PLAY. Disponibile anche la versione V30+ con 128 GB di memoria interna.