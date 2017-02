LG X power2 con batteria da 4.500 mAh

La batteria da 4.500 mAh (non rimovibile) integrata nel nuovo LG X power2 assicura un'autonomia elevata: fino a 15 ore di riproduzione video con una singola ricarica. Il resto della scheda tecnica vede la presenza di un display da 5,5 pollici con risoluzione HD, processore octa core da 1,5 GHz, 1,5 o 2 GB di RAM, memoria interna da 16 GB per lo storage, slot microSD, fotocamera posteriore da 13 megapixel con Zero Shutter Lag e sensore frontale da 5 megapixel per selfie e videochiamate. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 7.0 Nougat. Lo smartphone arriverà anche in Europa nei prossimi mesi.