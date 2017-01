Lil’ Buck sfida la gravità con le cuffie AirPods

Lil' Buck è protagonista dello spot televisivo "Stroll" dedicato alle cuffie AirPods di Apple. Il ballerino freestyle sfida la forza di gravità passeggiando fra le strade di Mexico City, mettendo in evidenza la libertà d'azione offerta dagli auricolari wireless della mela morsicata. Negli ultimi secondi del filmato è possibile vedere come, per mettere in pausa una canzone, sia sufficiente togliere una cuffia. A fare da tappeto allo spot è il brano "Down" di Marian Hill. Compatibili con tutti i dispositivi Apple, compreso iPhone 7, gli auricolari sono in vendita anche in Italia al prezzo di 179,00 euro.